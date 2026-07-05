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İzmir Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 5 Temmuz 2026'da hava durumu oldukça keyifli. Güneşli geçen gün, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında seyredecek. Rüzgar 9 km/s hıza ulaşacak. Nem oranı ise %59 seviyelerinde kalacak. Bu şartlar, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer sıcaklık ve güneşli hava ile devam edecek, bu da açık hava aktiviteleri için uygun fırsatlar yaratıyor.

İzmir Hava Durumu! 05 Temmuz Pazar İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 5 Temmuz 2026 Pazar günü, İzmir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Hava genel olarak güneşli olacak. Rüzgarın hızı 9 km/s civarında seyredecek. Nem oranı %59 seviyelerinde kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 18 ile 22 derece arasında olacak. Hava yine güneşli görünüyor. 7 Temmuz Salı günü sıcaklık 19 ile 23 derece arasında değişecek. Yine güneşli bir hava bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar yaratıyor.

Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak için, plan yaparken güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Ayrıca, bol su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Rüzgarın hızı düşük olacak. Hafif kıyafet seçimi yapabilirsiniz. Böylece, İzmir'in keyifli havasının tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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