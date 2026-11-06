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İzmir Hava Durumu! 06 Kasım Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 6 Kasım 2026 Cuma günü hava durumu 19-22 derece arasında değişiyor. Sabah serinliği, öğleden sonra sıcaklık artışıyla yerini keyifli bir atmosfere bırakıyor. Ancak akşam saatlerinde beklenen yağışlar için hazırlıklı olmakta fayda var. Rüzgâr hafif eserken, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 17-21 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Planlarınızı buna göre düzenlemeyi unutmayın.

İzmir Hava Durumu! 06 Kasım Cuma İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İzmir, 06 Kasım 2026 Cuma günü tipik bir sonbahar günü. Bugün şehirde hava durumu 19 ile 22 derece arasında. Sabah saatlerinde hafif bir serinlik hissediliyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklık artıyor. Güneşin etkisiyle keyifli bir atmosfer oluşuyor. Güneşin sıcak ışıkları yayılıyor. Şehri aydınlatıyor. İzmir’de yaşayanlar için harika bir gün sunuyor. Ancak şemsiye bulundurmanız faydalı. Akşam saatlerine doğru beklenmedik yağışlar olabilir.

Bugünkü hava durumu hakkında daha fazla bilgi vermek gerekiyor. Rüzgâr hafif esiyor. Bu hâl, havanın konforunu artırıyor. Rüzgârın yönü değişiyor. Özellikle akşamüstü hafif esintiler var. Bu durum, günü keyifli hale getiriyor. Açık alan etkinlikleri için güzel fırsatlar sunuyor. Ancak akşam planlarınızı yaparken yağış olasılığını göz önünde bulundurmalısınız.

İzmir'in gelecekteki hava durumu tahmini sıcaklıkların düşeceğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 17-21 derece arasında seyredecek. Cuma günü güneşli hava bekleniyor. Ancak hafta sonuna doğru hava kapalı hale gelebilir. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Haftasonunda bulutlu günler olabilir. Yağış ihtimali de artacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını dikkate almalısınız.

Eğer İzmir'de yaşıyorsanız veya burada hoş bir gün geçirmek istiyorsanız, hava durumu önemli. Özellikle dışarıda zaman geçirecekseniz, kalın ceket ya da şemsiye bulundurmalısınız. Ani sıcaklık değişimlerinden veya beklenmeyen yağışlardan korunmalısınız. Sonbahar aylarında hava değişkenliği göz önünde bulundurulmalı. Esnek planlar yapmak en mantıklısıdır.

Bugün ve gelecek günlerde İzmir’de hava durumu sonbaharın tadını çıkarmak için harika bir fırsat sunuyor. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Doğanın sürprizlerine her zaman hazırlıklı olmalısınız. İzmir hava durumu hakkında güncel bilgileri takip edin. Keyifli günler geçirmeniz dileğiyle.

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hava durumu İzmir
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