HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 06 Ocak Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 6 Ocak 2026 Salı hava durumu parçalı bulutlu geçecek. Gün içinde sıcaklık 17°C'ye kadar yükselebilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10°C'ye düşecek. Rüzgar güneyden saatte 17 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı değişkenlik gösterecek. Yağışlı günler için uygun kıyafetler giyilmesi, şemsiye veya yağmurluk kullanılması önem taşıyor. Rüzgarlı günlerde dikkatli olunmalı.

İzmir Hava Durumu! 06 Ocak Salı İzmir hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 17°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 10°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 17 km hızla esecek. Nem oranı %74 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Çarşamba, 7 Ocak 2026, hava sıcaklığı 18°C civarına yükselecek. Hafif yağışlı bir gün yaşanması tahmin ediliyor. Perşembe, 8 Ocak 2026, hava sıcaklığı 18°C civarında kalacak. Orta şiddette yağışlı bir gün bekleniyor. Cuma, 9 Ocak 2026, hava sıcaklığı 11°C'ye düşecek. Hafif yağışlı bir gün olacağı düşünülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak dikkatli olunmalı. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile varÜnlü isimlerin uyuşturucu partisi düzenlediği yer ifşa oldu! VIP odaları bile var
Venezuela'da silah sesleri! Bakanlıklar tahliye edildiVenezuela'da silah sesleri! Bakanlıklar tahliye edildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Elif Kumal'ın ön otopsi sonucu belli oldu

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

İrfan Can Kahveci için hiç beklenmedik karar! İstanbul ekibine her an imza atabilir

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Memur ve emeklinin zamlı maaşı kesinleşti!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

Aralık ve 2025 yıl sonu enflasyonu açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.