İzmir Hava Durumu! 06 Ocak Salı İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ocak 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 17°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 10°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güney yönünden saatte 17 km hızla esecek. Nem oranı %74 seviyelerinde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Çarşamba, 7 Ocak 2026, hava sıcaklığı 18°C civarına yükselecek. Hafif yağışlı bir gün yaşanması tahmin ediliyor. Perşembe, 8 Ocak 2026, hava sıcaklığı 18°C civarında kalacak. Orta şiddette yağışlı bir gün bekleniyor. Cuma, 9 Ocak 2026, hava sıcaklığı 11°C'ye düşecek. Hafif yağışlı bir gün olacağı düşünülüyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak dikkatli olunmalı. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Islanmamak için şemsiye veya yağmurluk kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması gerekmektedir.