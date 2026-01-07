HABER

İzmir Hava Durumu! 07 Ocak Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 7 Ocak 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah hafif yağmur beklenirken, sıcaklık 12-13 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 15-16 dereceye yükselecek. Akşam ise hava bulutlu ve yağmurlu olacak. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 5-6 dereceye kadar düşecek. Yağmurlu ve rüzgarlı günler için su geçirmez giysiler tercih edilmeli, dışarıda dikkatli olunmalıdır.

Taner Şahin

Bugün, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava hafif yağmurlu. Sıcaklık 12 - 13 derece civarında olacak. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 15 - 16 dereceye yükselecek. Hava bulutlu ve yağmurlu olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 - 11 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, güney yönünden saatte 10 - 20 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu yine değişkenlik gösterecek. 8 Ocak Perşembe günü hava sıcaklıkları 12 - 13 derece civarında olacak. Yağmurlu bir gün bekleniyor. 9 Ocak Cuma günü hava sıcaklıkları 5 - 6 dereceye düşecek. Hava kısmen güneşli olacak. 10 Ocak Cumartesi günü sıcaklıklar 4 - 5 dereceye düşecek. Hava yine kısmen güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler tercih edilmelidir. Soğuk günlerde kat kat giyinerek vücut ısısını korumak mümkündür. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler kullanmak faydalıdır. Hava koşullarına göre planlar yapmak gereklidir. Yağmurlu günlerde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olmakta fayda var.

