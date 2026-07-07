İzmir Hava Durumu! 07 Temmuz Salı İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu keyifli. Bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18 - 20 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %39 civarında olacak.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü sıcaklık 29 - 30 derece arasında olacak. Yine bol güneş ışığı bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 28 - 29 derece arasında seyredecek. Güneşli bir hava hakim olacak. Cuma günü de hava sıcaklıkları 28 - 29 derece civarında olacak. Güneşli bir gün bizi bekliyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sahil kenarında zaman geçirebilir veya doğa yürüyüşleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dikkatli olmalısınız. Dışarıda uzun süre kalırken güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Rüzgar hafif olacağı için deniz kenarında su sporları deneyebilirsiniz. Hava durumu uygun olduğu için planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.