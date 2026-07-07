HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 07 Temmuz Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 7 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli. Güneşli bir gün bekleniyor ve hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18-20 derece arasında seyredecek. Hafif rüzgar, kuzey yönlerden esecek. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar 28-30 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem başlayacak. Dışarıda uzun süre kalırken güneş kremini unutmayın.

İzmir Hava Durumu! 07 Temmuz Salı İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 7 Temmuz 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu keyifli. Bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 29 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 18 - 20 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %39 civarında olacak.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. Çarşamba günü sıcaklık 29 - 30 derece arasında olacak. Yine bol güneş ışığı bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 28 - 29 derece arasında seyredecek. Güneşli bir hava hakim olacak. Cuma günü de hava sıcaklıkları 28 - 29 derece civarında olacak. Güneşli bir gün bizi bekliyor.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Sahil kenarında zaman geçirebilir veya doğa yürüyüşleri planlayabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde dikkatli olmalısınız. Dışarıda uzun süre kalırken güneş kremi kullanmalısınız. Bol su içmeyi de unutmamalısınız. Rüzgar hafif olacağı için deniz kenarında su sporları deneyebilirsiniz. Hava durumu uygun olduğu için planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de akılalmaz olay! Diş ağrısı için gitti ayağını kullanamaz hale geldiİzmir'de akılalmaz olay! Diş ağrısı için gitti ayağını kullanamaz hale geldi
Macaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdiMacaristan Başbakanı turist gibi İstanbul'u gezdi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

İmamoğlu'nun 'siyasal casusluk' davasında mahkeme kararını verdi!

Afyonkarahisar'da peş peşe istifalar! AK Parti İl Başkanı da görevini bıraktı

Afyonkarahisar'da peş peşe istifalar! AK Parti İl Başkanı da görevini bıraktı

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

90+1'de gelen zafer! İspanya, Portekiz'i Merino ile eledi

Büyük beden model kırmızı mayosunu giyip paylaştı

Büyük beden model kırmızı mayosunu giyip paylaştı

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

Emekli promosyonlarında yeni rakamlar (Ziraat, Akbank, Garanti)

'1 hafta 35 bin TL' Çok ciddi hareketlilik bekleniyor 'Zam yok'

'1 hafta 35 bin TL' Çok ciddi hareketlilik bekleniyor 'Zam yok'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.