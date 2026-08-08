İzmir Hava Durumu! 08 Ağustos Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 8 Ağustos 2026 Cumartesi, İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 30-32 derece olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 21-22 dereceye düşecek. Nem oranı ise %30-35 seviyelerinde seyredecek. Bu durum, sıcaklığı daha da hissedilir hale getirebilir.

İlerleyen günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Ağustos Pazar günü sıcaklık 31-33 derece aralığında olacak. 10 ve 11 Ağustos günlerinde ise 32-34 derece civarında seyredecek. Geceleri sıcaklıklar 21-23 derece arasında değişecek. Nem oranı %30-35 seviyelerinde kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak fayda sağlar. Ayrıca, serin ortamlarda kalmak ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

İzmir'de hava durumu önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli kalacak. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak yararınıza olacaktır.