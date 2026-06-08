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İzmir Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir’de 8 Haziran 2026 Pazartesi günü hava oldukça sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde 32-33 dereceye ulaşacak olan sıcaklık, gece saatlerinde 17-18 derece arasında değişecek. Yaz mevsiminin etkilerini gösteren bu hava durumu, 9 Haziran Salı ve 10 Haziran Çarşamba günlerinde de devam edecek. Dışarıda vakit geçirenlerin önlem alması, bol su tüketimi ve gölgede kalması sağlığı korumak için oldukça önemli.

İzmir Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

İzmir, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü oldukça sıcak ve güneşli bir hava bekliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 32-33 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17-18 derece arasında değişecek. Sıcaklık değerleri, İzmir'in Akdeniz ikliminin tipik bir yansımasıdır. Haziran ayı ortalamalarına yakın bir durum gösteriyor.

Haziran ayında İzmir'de genellikle sıcak ve güneşli bir hava hakimdir. Gündüz sıcaklıkları 32-33 dereceyi bulurken, geceleri 18-19 derece arasında seyrediyor. Aylık yağış miktarı ortalama 6 mm civarındadır. Bu yağış miktarı, yağış ihtimalinin %10 civarında olduğunu gösterir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 9 Haziran Salı günü sıcaklık 31-32 derece civarında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklığın 30-31 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin başlangıcına uygun bir tablo çiziyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlemler alması gerekir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmayı önleyebilir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda kalmamaya özen göstermek önemlidir. Bu önlemler, sağlığı korumak ve yazın tadını çıkarmak için gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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