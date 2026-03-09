HABER

İzmir Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir, 9 Mart 2026 Pazartesi günü ılıman ve güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz sıcaklığı 15-16 derece civarında, gece ise 4-5 derece arasında seyredecek. Nem oranının %53 olması açık hava etkinliklerini teşvik ediyor. İleri tarihlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. Bu dönemde sahil yürüyüşleri ve açık hava aktiviteleri için uygun bir iklim mevcut. Hafif giysiler ve güneş koruyucuları kullanmayı unutmayın.

Simay Özmen

İzmir'de 9 Mart 2026 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklığı 15-16 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 4-5 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı %53 civarında ölçülecek. Bu güzel havayı değerlendirmek için sahil yürüyüşleri planlayabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri de yapabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 10 Mart Salı günü gündüz sıcaklığı 18 dereceye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 5 derece civarında olacak. 11 Mart Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Açık hava etkinlikleri planlamak bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için iyi bir fikir. Nem oranının yüksekliği nedeniyle terleme riski olabilir. Rahat ve hafif giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Rüzgar hafif eseceği için şapka veya güneş gözlüğü kullanarak korunabilirsiniz.

Genel olarak İzmir'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve güneşli geçecek. Bu dönemde açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam bekleniyor.

