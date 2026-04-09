İzmir Hava Durumu! 09 Nisan Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 9 Nisan 2026 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 8 ile 17 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 14 dereceye yükselecek. Nem oranı ise %40'a kadar düşecek. Rüzgar hızı 19 km/saat'e ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Nem oranı %46 seviyesinde olacak. Gece yarısına doğru sıcaklık 8 dereceye inecek. Nem oranı %61'e yükselecek. Rüzgar saatte yaklaşık 7 km hızla esecek.

Hava durumu gelecek günlerde değişiklik gösterecek. 10 Nisan Cuma günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 8 ile 16 derece arasında değişecek. 11 Nisan Cumartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 5 ile 16 derece arasında seyredecek. 12 Nisan Pazar günü hava yine açık olacak. Sıcaklık 4 ile 18 derece arasında olacak.

Bu süreçte hava sıcaklıkları 5 ile 18 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilecek. Dışarı çıkarken mont almak faydalı olacaktır. Öğle saatlerinde hava daha ılıman olacak. Kat kat giyinmek pratik bir çözüm olacaktır. Rüzgarın hızı gün boyunca değişkenlik gösterecek. Rüzgarlı saatlerde dikkatli olmanız önerilir. Nem oranı yüksekken terleme artabilir. Bu nedenle su tüketimini artırmanızda fayda var.