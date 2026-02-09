İzmir Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün 9 Şubat 2026 Pazartesi. İzmir'de hava durumu hafif yağışlı ve serin bir gün olacak. Kemalpaşa'da sıcaklık 6-11 derece arasında değişecek. Konak'ta ise sıcaklıkların 9-16 derece civarında olacağı öngörülüyor. Buca'da sıcaklık 3.5-16.8 derece arasında olacak. İzmir genelinde hava sıcaklıkları 6-17 derece arasında değişecek.

Hissedilen sıcaklıklar, nem oranları ve rüzgar hızları önemlidir. Konak'ta nem oranı %86, rüzgar hızı 33.3 km/saat bekleniyor. Bu durum havanın daha soğuk ve nemli hissedilmesine neden olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 10 Şubat Salı günü hafif yağmurlu ve serin bir hava öngörülmektedir. Sıcaklıkların 4-7 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 11 Şubat Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. Bu günün sıcaklıkları 5-9 derece arasında değişecek. 12 Şubat Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 7-10 derece civarında olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamak önemlidir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle astım veya alerji rahatsızlığı olanların dikkatli olması önerilir.

İzmir'de bugün ve önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve hafif yağışlı olacak. Bu koşullara uygun hazırlık yapmak, gününüzü daha rahat geçirmenizi sağlar.