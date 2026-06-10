İzmir Hava Durumu! 10 Haziran Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte 8 kilometre civarında olacak. Bu hava açık hava etkinlikleri için ideal.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Haziran Perşembe günü hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında olacak. Güneşli bir gün geçirilecek. 12 Haziran Cuma günü de benzer koşullar bekleniyor. Sıcaklıklar 21 ile 24 derece arasında kalacak. Hava yine güneşli olacak.

13 Haziran Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Bu nedenle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarın. Ancak, 13 Haziran Cumartesi günü için plan yaparken, olası yağışlara karşı hazırlıklı olun. Genel olarak, önümüzdeki günlerde hava durumu İzmir'de keyifli. Açık hava aktiviteleri için uygun olacak.