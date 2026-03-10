HABER

İzmir Hava Durumu! 10 Mart Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 10 Mart 2026 Salı günü hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklığı 18 dereceyi bulacak. Gece sıcaklık 5 dereceye düşecek. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacak. Hafif rüzgar doğudan esecek ve gün boyunca güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken akşam ve sabah saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız.

İzmir Hava Durumu! 10 Mart Salı İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Mart 2026 Salı, İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18 derece civarında. Gece ise sıcaklık 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Bu, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Rüzgar hafif, doğu yönünden esmesi öngörülüyor.

Bu güzel havayı değerlendirirken dikkatli olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabilir. Bu nedenle, dışarı çıkarken yanınıza bir ceket almanız faydalı olacaktır. Gün boyunca güneş ışığından bolca faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 11 Mart Çarşamba günü gündüz sıcaklığının 18 derece civarında olması öngörülüyor. Gece ise sıcaklık 7 dereceye kadar çıkacak. 12 Mart Perşembe günü de hava sıcaklıklarının 18 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlıyor.

Genel olarak, İzmir'de bu dönemde hava koşulları ılık ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Yine de sabah ve akşam saatlerinde daha düşük hava sıcaklıklarını göz önünde bulundurun. Yanınıza uygun kıyafetleri almanızda fayda var.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
