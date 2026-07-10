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İzmir Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 10 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu açık ve güneşli geçiyor. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 18-20 derece, öğle saatlerinde ise 32-34 dereceye çıkacak. Rüzgar hafif, nem oranı düşük. Dışarıda yürüyüş yapmak için ideal bir gün. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumları sürerken, yaz mevsimi sıcaklıkları dikkatli olmayı gerektiriyor. Güneşten korunmak ve bol su içmek önemli. Keyifli bir hafta sonu için tedbirlerinizi almayı unutmayın.

İzmir Hava Durumu! 10 Temmuz Cuma İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 10 Temmuz 2026 Cuma günü, İzmir'de hava durumu güzellikler sunuyor. Gün boyunca hava açık, çok güneşli. Sıcaklıklar sabah saatlerinde 18-20 derece arasında. Öğleye doğru sıcaklık 32-34 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise 22-24 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu havalar, rahat bir gün sağlıyor.

Bu gün, İzmir'de açık ve güneşli bir gün geçirmek isteyenler için ideal. Dışarıda vakit geçirmek için harika bir fırsat. Yürüyüş yapabilir, açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü, 11 Temmuz 2026'da, hava sıcaklıkları 20-22 derece arasında olacak. Sıcaklıklar 34-36 derecelere kadar yükselebilir. Pazar günü, 12 Temmuz 2026'da, sıcaklık 19-21 derece kadar artacak. Ancak maksimum sıcaklık 31-33 dereceye çıkabilir. Bu sıcaklıklar yaz mevsimiyle uyumlu.

Bu sıcak günlerde ise dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde bol su içmek önemli. Güneşten korunmak da şart. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı. Hafif ve açık renk giysiler tercih etmek, güneşten korunmaya yardımcı olur. Öğle saatlerinde gölge alanlarda kalmak da önerilir. Kapalı mekanlarda bulunmak, aşırı sıcaklardan korunmada etkilidir.

Genel olarak İzmir'de önümüzdeki günler açık ve güneşli geçecek. Sıcaklıklar yüksek olacağı için dışarıda dikkatli olunmalı. Gerekli önlemleri alarak keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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