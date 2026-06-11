İzmir Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli. Gündüz hava sıcaklığı 28 derece civarında olacak. Gece 16 - 17 derece arasında bir sıcaklık bekleniyor. Hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Yağış ihtimali neredeyse yok denecek kadar az. Rüzgar hafif, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 kilometre hızla esecek.

Bu güzel hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal. Sahil yürüyüşleri, bisiklet turları yapılabilir. Deniz kenarında vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat. Ancak güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmalıyız. Bol su içmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Haziran Cuma, sıcaklık 28 - 29 derece arasında olacak. 13 Haziran Cumartesi, sıcaklık 23 - 24 dereceye düşecek. Bu günlerde yağış ihtimali düşük. Hava genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Açık hava etkinliklerine katılmak için bu güzel hava koşullarını değerlendirebilirsiniz. Denize girmek ve doğa yürüyüşleri yapmak keyifli olacaktır. Unutmayın, güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş kremi kullanmak şart. Bol su içmek de hatırlanması gereken bir detaydır.

İzmir'de 11 Haziran 2026 Perşembe günü hava durumu oldukça keyifli. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatları değerlendirerek açık hava etkinliklerine katılabilirsiniz. Güzel havanın tadını çıkarın.