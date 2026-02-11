İzmir Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu hafif çiseleyen yağmur ile bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı yaklaşık %80 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 10 km/saat civarında seyredecek. Gün doğumu saat 08:06, gün batımı ise 18:44 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde, 12 Şubat Perşembe günü yağmur geçişleri görülecek. Hava sıcaklıkları ise 10 ile 15 derece arasında olacak. 13 Şubat Cuma günü yağmur geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklıkları bu gün de 10 ile 15 derece arasında seyredecek. 14 Şubat Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 15 ile 20 derece arasında değişecek.

Bu dönemde yağışlı ve bulutlu hava şartları söz konusu. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde hava daha soğuk olabilir. Kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarlı havalarda dikkatli olmalısınız.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve bulutlu koşullarla devam edecek. Hava koşullarını planlarınızda dikkate almanız önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.