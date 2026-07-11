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İzmir Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 34-35 derece arasında seyrederken, nem oranı %15-20 seviyesinde olacak. Rüzgar kuzeydoğudan esmesi öngörülüyor. Aşırı sıcakların sağlığa etkileri nedeniyle güneşli saatlerde serin ortamlarda kalmak önemli. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. Sıcak hava önlemleriyle sağlıklı bir hafta sonu geçirebiliriz.

İzmir Hava Durumu! 11 Temmuz Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

İzmir'de 11 Temmuz 2026 Cumartesi, hava sıcak ve güneşli olacak. Gün boyu hava sıcaklığı 34 ile 35 derece civarında seyredecek. Nem oranı %15 ile %20 arasında olacak. Bu durum, sıcaklık hissini artırabilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esmesi öngörülüyor. Hızı saatte yaklaşık 5 kilometre olacak.

Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Ancak, aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Sıcak saatlerde serin ortamlarda kalmak faydalıdır. Günün en sıcak saatleri öğle ve öğleden sonradır. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek önem taşıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 12 Temmuz Pazar günü sıcaklık 36 ile 37 derece arasında olacak. 13 Temmuz Pazartesi günü ise 36 derece civarında seyredeceği öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklık, dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Sıcak hava koşullarında bazı önlemler almak gereklidir. Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak faydalı olacaktır. Hassas grupların aşırı sıcaklardan etkilendiğini unutmamalıyız. Yaşlılar ve çocukların serin ortamlarda kalmalarını sağlamak gerekir.

İzmir'de 11 Temmuz Cumartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı önlemleri alarak, sağlıklı bir hafta sonu geçirmek dileğiyle.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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