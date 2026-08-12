İzmir Hava Durumu! 12 Ağustos Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Ağustos 2026, Çarşamba günü, İzmir'de hava sıcak ve güneşli olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 32 - 34 derece civarında olacak. Gece sıcaklığının 22 - 24 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %49 civarında. Bu durum hava koşullarını belirginleştiriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 13 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığı 30 - 32 derece aralığında olacak. 14 Ağustos Cuma günü 28 - 30 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Bu dönemde genel olarak hava güneşli ve sıcak kalacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekmektedir. Bol su tüketimi önerilmektedir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı faydalı olacaktır. Ayrıca, aşırı sıcakların olduğu saatlerde kapalı alanlarda kalmak da iyi bir seçenektir.

İzmir'de 12 Ağustos 2026, Çarşamba, sıcak ve güneşli hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer koşullar devam edecektir. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak sağlığınızı koruyacaktır.