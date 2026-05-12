HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 12 Mayıs Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 12 Mayıs 2026 Salı'dan itibaren hava durumu güneşli ve ılıman bir seyir izleyecek. Gün içinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek, rüzgar ise hafif esintiler yaratacak. 13 Mayıs'ta benzer hava koşulları hakim olacakken, 14 Mayıs'ta gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 15 Mayıs'ta yeniden güneşli hava keyfi sürecek. Açık hava etkinlikleri için bu günleri değerlendirmek fırsat sunuyor.

İzmir Hava Durumu! 12 Mayıs Salı İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 12 Mayıs 2026 Salı, İzmir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hava genellikle güneşli olacak. Rüzgarın hızı 5 ile 10 km/saat arasında. Nem oranı ise %40 ile %70 arasında değişecek. Bu durum, gün boyunca rahat bir hava koşulu sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece olacak. Hava yine güneşli olacak. 14 Mayıs Perşembe günü sıcaklıklar 16 ile 19 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 15 Mayıs Cuma günü ise hava sıcaklıkları 16 ile 20 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için 12 ve 13 Mayıs'ta açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. 14 Mayıs Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği için uygun kıyafet hazırlamak önemli. Dışarıda vakit geçirecekler için bu hazırlık faydalı olacaktır. 15 Mayıs Cuma günü hava tekrar güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. Ancak, 14 Mayıs Perşembe günü yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazırlıklar başladı! Binlerce kişi yeniden oy kullanacakHazırlıklar başladı! Binlerce kişi yeniden oy kullanacak
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı! "Ben bu arkadaşları doyuramıyorum"

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı

Burcu Köksal'dan Özgür Özel açıklaması! Attığı mesajı aktardı

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

Annesini paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

19 Mayıs 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.