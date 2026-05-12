İzmir Hava Durumu! 12 Mayıs Salı İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Mayıs 2026 Salı, İzmir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hava genellikle güneşli olacak. Rüzgarın hızı 5 ile 10 km/saat arasında. Nem oranı ise %40 ile %70 arasında değişecek. Bu durum, gün boyunca rahat bir hava koşulu sağlayacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece olacak. Hava yine güneşli olacak. 14 Mayıs Perşembe günü sıcaklıklar 16 ile 19 derece arasında değişecek. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 15 Mayıs Cuma günü ise hava sıcaklıkları 16 ile 20 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli kalacak.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için 12 ve 13 Mayıs'ta açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. 14 Mayıs Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği için uygun kıyafet hazırlamak önemli. Dışarıda vakit geçirecekler için bu hazırlık faydalı olacaktır. 15 Mayıs Cuma günü hava tekrar güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. Ancak, 14 Mayıs Perşembe günü yağışlı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmakta fayda var.