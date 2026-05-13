İzmir Hava Durumu! 13 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Mayıs 2026 Çarşamba, İzmir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava güneşli. Sıcaklıklar 24 ile 12 derece arasında değişiyor. İzmir'de hava durumu ılıman. Rahat bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Mayıs Perşembe günü hava parçalı bulutlu. Sıcaklıklar 18 ile 9 derece arasında. 15 Mayıs Cuma günü hava daha serinleyecek. Yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 19 ile 10 derece arasında olacak. 16 Mayıs Cumartesi ise hava ısınacak. Sıcaklıklar 23 ile 13 derece arasında değişecek.

Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Özellikle 15 Mayıs Cuma günü beklenen sağanaklar için şemsiye bulundurmak faydalı. Su geçirmez bir ceket de iyi bir tercih olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumalısınız. Kat kat giyinmek akıllıca. Gerekirse katları çıkarıp giyebilirsiniz. Bu şekilde, İzmir'de rahat ve sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirebilirsiniz.