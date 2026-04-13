İzmir Hava Durumu! 13 Nisan Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de bugün, 13 Nisan 2026 Pazartesi, hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 14 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %59, akşam ise %80 civarında olacak. Bu nedenle gün boyunca rahat bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde biraz serinlik hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17 ile 11 derece arasında değişecek. Çarşamba günü yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak. Çarşamba sıcaklıklar 18 ile 10 derece arasında olacak. Perşembe günü de hava çok bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 19 ile 11 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava genellikle açık ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Özellikle sabahları ve akşamları bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgar batıdan estiği için deniz kenarlarında hafif dalgalar oluşabilir. Denize girmeyi planlayanların dikkatli olmaları önerilir.

