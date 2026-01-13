İzmir Hava Durumu! 13 Ocak Salı İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Ocak 2026 Salı. İzmir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz hava sıcaklığı 7 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 dereceye düşecek. Rüzgar sabah 6 km/saat hızla esecek. Öğle saatlerinde bu hız 9 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 5 km/saat civarında kalacak. Nem oranları sabah %67 seviyesinde. Öğle saatlerinde ise %42 olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %54 olacak. Gece saatlerinde ise %60 seviyelerine çıkacak. Basınç değerleri gün boyunca 1022 hPa ile 1023 hPa arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı gündüz 11 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarında seyredecek. 15 Ocak Perşembe günü gündüz sıcaklığı 14 derece olacak. Gece sıcaklığı ise 3 derece civarında bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle soğuk ve açık kalacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgarlık giymek faydalı olacaktır. Gece saatlerinde sıcak tutacak bir mont bulundurmak iyi bir fikirdir. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha da düşecek. Özellikle sabah işe veya okula giderken sıcak içecekler tüketmek önemli. Vücudu ısıtacak yiyecekler tercih etmek de iyi bir fikir olabilir. Bu şekilde soğuk havanın olumsuz etkilerinden korunabilirsiniz. Gününüzü daha rahat geçirebilirsiniz.