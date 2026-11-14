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İzmir Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 14 Kasım Cumartesi hava durumu serin ve keyifli bir gün sunuyor. Sabah sıcaklığı 18 dereceyle başlıyor, öğle saatlerinde ise 20 dereceye çıkıyor. Akşam sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Yer yer bulutların oluşması bekleniyor. Hava kapalı olsa da hafif rüzgar serinliği artırıyor. Dışarıda vakit geçirecekler için rahat giysiler ve ceket taşımak önemli. İzmir manzarasının tadını çıkarmak için hazırlıklı olunmalı.

İzmir Hava Durumu! 14 Kasım Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İzmir'de 14 Kasım Cumartesi günü hava durumu, mevsimin özelliklerini yansıtıyor. İzmir hava durumu genel olarak serin. Hava keyifli bir gün sunuyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 18 derece civarında hafif bir serinlik ile başlıyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar çıkıyor. Akşam saatlerine yaklaştıkça sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Gündüz saatlerinde dışarıda vakit geçirecek olanlar için ideal bir sıcaklık var. Piknik ya da yürüyüş yapmak için uygun bir fırsat sunuluyor. Gün içerisinde yer yer bulutlar oluşacak. Bazı saatlerde hafif hava kapaklanması yaşanabilir.

Bugün hava durumu kapalı. Ancak sulak olmayan bir atmosfer söz konusu. Kimi zaman hafif rüzgar hissedilecek. Bu rüzgar, havanın serinliğini artıracak gibi görünüyor. Güneş kendini gösterdiğinde, İzmir’in neşesiyle birleşiyor. Gün boyunca dışarıda vakit geçirmek için güzel bir fırsat sunuyor. Kıyafet seçiminde dikkatli olunması gerekiyor. Bu serinlikte kalın giyinmekte fayda var. Akşam saatlerinde sıcaklık daha da düşebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu 18 ile 21 derece arasında değişecek. Parçalı bulutlu günler bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde hissedilen serinliğin artması öngörülüyor. Dışarıda vakit geçirecekler için ceket bulundurmakta fayda var. Gün içinde bulutlar ani sıcaklık düşüşlerine neden olabilir. Bu durum, soğuk algınlığına yol açabilir. Dikkatli olmanız önem taşıyor.

İzmir'de sahil yürüyüşleri için uygun bir gün var. Ancak hava koşullarına bağlı olarak hazırlık yapmak faydalı. Rahat giysilerin yanında sıcak tutacak aksesuarlara da yer vermek önemli. Hem konforlu hem de keyifli bir gün geçirmek mümkün. İzmir manzarasının tadını çıkarmak için bu ipuçlarını göz önünde bulundurmalısınız. Hava durumu hakkında bilgi almak, hazırlıklı olmanızda fayda sağlar.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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