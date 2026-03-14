İzmir Hava Durumu! 14 Mart Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün 14 Mart 2026 Cumartesi. İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Sabah saatlerinde sıcaklık 9 derece civarında. Az bulutlu bir gökyüzü hakim. Öğle saatlerinde sıcaklık 16 dereceye kadar yükseliyor. Açık ve güneşli bir hava var. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında seyrediyor. Rüzgar sabah doğu yönünden esiyor. Saatte 7 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde rüzgar kuzeybatıdan geliyor. Bu sefer saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %72 seviyesinde. Öğle saatlerinde %43 oranına düşüyor. Akşam saatlerinde nem %59. Gece ise %78 seviyelerine çıkıyor. Gün doğumu 07:24'te. Gün batımı ise 19:16'da gerçekleşiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Mart Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 12 ile 16 derece arasında değişecek. 16 Mart Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 12 ile 16 derece arasında seyredecek. 17 Mart Salı günü yüksek bulutlar arasından güneş görünecek. Sıcaklıklar 13 ile 16 derece arasında olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek isteyenler için önerim var. Dışarıda vakit geçirmek istiyorsanız sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket bulundurmalısınız. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu, günün keyfini daha rahat çıkarmanıza yardımcı olur. Gün boyunca güneşli ve ılık hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor.