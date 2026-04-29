HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! Humeyni'nin o ile yerleştirilme yazısı...

MİT, İranlı lider Ayetullah Humeyni’nin 1964 yılında Türkiye’deki ikametine dair Milli Emniyet Hizmeti tarafından hazırlanan "çok gizli" damgalı tarihi bir emri paylaştı.

MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! Humeyni'nin o ile yerleştirilme yazısı...
Ufuk Dağ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'deki ikameti kapsamında "çok gizli" ibaresiyle gönderilen 11 Kasım 1964 tarihli yazıyı paylaştı.

MİT çok gizli belgeyi paylaştı! Humeyni nin o ile yerleştirilme yazısı... 1

İSTİHBARAT RAPORU PAYLAŞILDI

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

'ÇOK GİZLİ' İBARESİYLE PAYLAŞILDI

Belge, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin, 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında MİT'in gözetiminde Türkiye'de ikameti kapsamında Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzasıyla İstanbul Merkez Şefliği'ne "çok gizli" ibaresiyle gönderilen 11 Kasım 1964 tarihli emir yazısını içeriyor.

MİT çok gizli belgeyi paylaştı! Humeyni nin o ile yerleştirilme yazısı... 2

RAPORDA NE YAZIYOR?

Raporda, şu ifadelerin yer aldığı görüldü:

"İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır. Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Amirliğince bizzat tanzim edilecektir. Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Amirliği'ne gönderilmiştir. Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta 'belli' takma adı kullanılacaktır. Bilgilerini rica ederim."

Anahtar Kelimeler:
İran MİT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Stadın üzerinden F-16 ve Sikorsky geçmişti... Görev yeri değişti

Seçimler ne zaman? 2027 deniyordu, tarih değişti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi yarı final! PSG, Bayern Münih'i 5-4 geçti

Ünlü oyuncunun yurt dışı tatilinde kalbi durdu

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

Bakan Bayraktar: "Ben bu şirkete bir daha asla ruhsat falan vermem"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.