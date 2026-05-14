İzmir Hava Durumu! 14 Mayıs Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Mayıs 2026 Perşembe, İzmir'de hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 17 derece arasında değişecek. Sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olur.

Cuma günü, 15 Mayıs 2026, sıcaklık 10 ile 19 derece arasında olacak. Bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü, 16 Mayıs 2026, hava sıcaklıkları 13 ile 23 derece arasında olacak. Artan bulutlar görülecek.

Pazar günü, 17 Mayıs 2026, hava sıcaklıkları 11 ile 21 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar yine bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmelisiniz. Yağışa karşı hazırlıklı olmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olur.