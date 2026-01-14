İzmir Hava Durumu! 14 Ocak Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Ocak 2026 Çarşamba, İzmir'de hava durumu açık ve serin. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 1 - 4 derece arasında. Öğle ve öğleden sonra sıcaklık 9 - 11 derece olacak. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık 7 - 9 dereceye inecek. Rüzgarlar doğu ve güneydoğudan hafif şekilde esecek. Nem oranı sabah %67, öğle %48, akşam %63, gece ise %74. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 ve 16 Ocak'ta sıcaklık 2 - 3 derece artacak. Hava sıcaklığı 11 - 14 derece arasında değişecek. 17 Ocak'ta sıcaklık 7 - 12 derece olacak. Bu günlerde de yağış beklenmiyor. Ancak rüzgar hızlarının artabileceğine dikkat edilmeli. Hava sıcaklıklarının da düşmesi muhtemel.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak açık ve serin olacak. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak tutacak giysiler tercih edilmelidir. Gün boyunca güneşli havadan yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Rüzgarların hızlanabileceğini unutmamak gerekir. Hava sıcaklıklarının düşebileceğini de göz önünde bulundurmalısınız. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak gününüzü daha konforlu hale getirebilirsiniz.