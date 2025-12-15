HABER

İzmir Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 15 Aralık 2025 Pazartesi günü hava durumu ılıman ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 13 derece, akşam ise 11 derece olacak. Kuzeydoğudan esecek rüzgar saatte 14 kilometre hızında. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde kalacak, 16 Aralık'ta gündüz 14 derece, akşam 11 derece olarak tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hafif bir ceket almanız önerilir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 15 Aralık 2025 Pazartesi, İzmir'de hava durumu ılıman ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %55 ile %65 arasında değişecek.

Bu güzel havadan faydalanarak açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Yürüyüşe çıkabilir veya sahil kenarında vakit geçirebilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde hava biraz serin olabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanızda fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Aralık Salı günü gündüz hava sıcaklığının 14 derece civarında olması bekleniyor. Akşam saatlerinde ise 11 dereceye düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Bu ılıman hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Rüzgarın hızının artabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda vardır.

17 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklığı gündüz 15 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek.

Bu günlerde hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun kalacak. Rüzgarın hızının azalmasıyla hava biraz daha serinleyebilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yanınıza bir ceket almanızda fayda var.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceğinden, yanınıza hafif bir ceket almayı unutmayın.

