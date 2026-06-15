İzmir Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Haziran 2026 Pazartesi, İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 16 ile 17 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Dışarıda vakit geçirenler için konforlu bir ortam sunuluyor.

İzmir hava durumu, önümüzdeki günlerde de benzer şekilde devam edecek. Salı günü hava sıcaklığı 29 ile 30 derece arasında olacak. Güneşli bir hava hakim olacak. Çarşamba günü sıcaklıklar 30 ile 31 dereceye yükselecek. Güneşli hava koşulları devam edecek.

Bu güzel havadan faydalanmak için dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik olduğu zamanlarda dışarıda vakit geçirin. Güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutun. Hafif, açık renkli giysiler tercih edin. Güneşin etkisini azaltmak önemlidir. Rüzgar hafif olduğu için açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz.

İzmir'deki hava durumu güzel. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayın. Keyifli vakit geçirebilirsiniz.