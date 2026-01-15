HABER

İzmir Hava Durumu! 15 Ocak Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 15 Ocak 2026 Perşembe hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarında olacakken, akşam saatlerinde 12 dereceye düşecek. Gece sıcaklıklarının 9 dereceye inmesi bekleniyor. 16 Ocak Cuma günü 15 dereceye yükselmesi öngörülen hava sıcaklıkları, gece 5 dereceye düşecek. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı, uygun giysiler tercih edilmeli. Rüzgardan korunmak ise önem taşıyor.

Ufuk Dağ

15 Ocak 2026 Perşembe günü İzmir'de hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 14 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 12 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklık 9 dereceye inebilir. Rüzgar doğu yönünden saatte 9 kilometre hızla esecek. Nem oranı %76 civarında tahmin ediliyor. Gün doğumu 08:27'de gerçekleşecek. Gün batımı ise 18:13'te olacak.

16 Ocak Cuma günü hava sıcaklığı gündüz 15 derece civarına çıkacak. Gece saatlerinde ise 5 dereceye düşmesi bekleniyor. 17 Ocak Cumartesi günü gündüz sıcaklıkları 12 derece olacak. Gece sıcaklıkları 4 derece civarında ölçülmesi öngörülüyor. 18 Ocak Pazar günü gündüz sıcaklığı 9 dereceye inebilir. Gece ise bu sıcaklığın 0 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi sağduyu gerektiriyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Rüzgardan korunmak için uygun önlemler alınmalıdır. Nem oranının yüksek olması hava hissiyatını etkileyebiliyor. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumak açısından önemli. Rüzgarın doğu yönünden esmesi dikkat gerektiriyor. Açık alanlarda rüzgarın etkilerinden korunmak şart.

İzmir'de 15 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli. Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle hazırlıklı olmak önemli. Uygun önlemleri almak, soğuk havadan korunmak için gereklidir.

hava durumu İzmir
