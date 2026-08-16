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İzmir Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 26 derece, gece ise 18 derece civarında olacak. Yazın son günlerine yaklaşırken, hafif rüzgarlar da hissedilecek. Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklık değerlerinin devam etmesi bekleniyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşıyor. Yaz günlerinde sağlığın korunması amacıyla bol sıvı tüketmek gereklidir.

İzmir Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

İzmir'de 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak olacak. Yazın son günlerine yaklaşmamıza rağmen sıcaklık yüksek seyredecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26 derece civarında ölçülecek. Gece ise sıcaklık 18 derece civarına düşecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli olacak. Hafif bir rüzgarın esmesi bekleniyor.

Bugün İzmir'de hava durumu oldukça sıcak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26 derece seviyelerinde olacak. Gece sıcaklığı 18 dereceye gerileyecek. Gün ışığının bol olacağı bir gün geçireceğiz. Bunun yanında hafif rüzgarlar da hissedilecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 17 Ağustos Pazartesi günü sıcaklık 28 derece civarında olacak. 18 Ağustos Salı günü ise sıcaklık 29 dereceye çıkacak. Her iki gün de güneş altında geçecek. Ayrıca hafif rüzgarlar esmeye devam edecek.

Sıcak günlerde dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak gerekir. Ayrıca güneş kremi kullanmak önemlidir. Bol su içmek de zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olacaktır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu, vücut ısısının dengelenmesine katkı sağlar. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önerilir.

İzmir'de 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları sürecek. Bu dönemde güneşten korunmak ve yeterli sıvı almak önemlidir. Sağlıklı kalmak için bu önlemler gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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