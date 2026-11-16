HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir hava durumu, 16 Kasım 2026 tarihinde değişken bir tablo sunuyor. Bugün güneşli bir gün yaşanırken, ilerleyen saatlerde bulutlar görülecek. Hissedilen sıcaklık 20 derece civarında başlarken, gün içinde 21 ile 23 derece arasında değişiklik gösterecek. Rüzgâr, hafif şiddette esmeye devam edecek. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıkların azalması ve lokal yağışların yaşanma olasılığı dikkat çekiyor. Dışarıda aktivite planlayanlar için şemsiye bulundurmak faydalı olabilir.

İzmir Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İzmir hava durumu, 16 Kasım Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla değişken bir tablo sunuyor. Bugün şehir genelinde güneş parlıyor. Ancak ilerleyen saatlerde hava bulutlarla kaplanacak. Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık 20 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 21 ile 23 derece arasında değişiklik gösterecek. Rüzgâr hafif, kimi zaman orta şiddette esecek. Bu durum, sıcak hissiyatını artırabilir. Akşam saatleriyle birlikte hava biraz daha serinleyecek. Gece geç saatlerde sıcaklığın 17 dereceye düşmesi bekleniyor. Bugünkü hava nasıl diye merak edenler için, öğle saatlerinde dışarıda olmak keyifli olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici bir değişim sürecine girecek. Salı günü itibarıyla sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Sıcaklık 19 ile 21 derece arasında gezinecek. Çarşamba günü lokal yağışlar gözlemlenebilir. Dışarıda aktiviteler planlayanların yanlarında bir şemsiye bulundurmaları faydalı olabilir. Yağış ihtimali fazla, bu nedenle dışarıdaki aktiviteleri gün içinde yapmak daha akıllıca olacaktır. Hafta ortasında bulutlu hava hakim olacak. Perşembe günü güneş geri gelecek ve sıcaklıklar yeniden yükselecek.

Hava durumu değişimleri, hazırlıklı olmamız için işaret niteliği taşıyor. Bugünkü hava durumu ile ilgili bakış açıları arasında uygun kıyafet seçimi önemli. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, rüzgâr sebebiyle ani sıcaklık değişimlerine dikkat etmelisiniz. Kat kat giyinmeniz faydalı olabilir. Önümüzdeki günlerdeki hava durumu planlarınızı etkileyebilir. Sürpriz hava koşullarına karşı kendinizi koruma altına almanızda fayda var. İzmir’in iklimi ile ilgili bu detaylar, günlük yaşamınızı şekillendirecektir. Önceki mekanlarda konforunuzu artıracaktır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli olduİsrail'e casusluk yapıyordu! Türk dedektif ve avukat için istenen ceza belli oldu
Tarihinin en güçlü suç örgütü elebaşlarından Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybettiTarihinin en güçlü suç örgütü elebaşlarından Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır! Randevu dahi vermedi: Hesap sorulacak

Bursa'da kahreden kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Bursa'da kahreden kaza! 20 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Final kararı sonrası ateşli sahnelerin dozu arttı!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

Bakan Şimşek emekliler için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.