İzmir Hava Durumu! 16 Kasım Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir hava durumu, 16 Kasım Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla değişken bir tablo sunuyor. Bugün şehir genelinde güneş parlıyor. Ancak ilerleyen saatlerde hava bulutlarla kaplanacak. Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık 20 derece civarında. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 21 ile 23 derece arasında değişiklik gösterecek. Rüzgâr hafif, kimi zaman orta şiddette esecek. Bu durum, sıcak hissiyatını artırabilir. Akşam saatleriyle birlikte hava biraz daha serinleyecek. Gece geç saatlerde sıcaklığın 17 dereceye düşmesi bekleniyor. Bugünkü hava nasıl diye merak edenler için, öğle saatlerinde dışarıda olmak keyifli olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkat çekici bir değişim sürecine girecek. Salı günü itibarıyla sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Sıcaklık 19 ile 21 derece arasında gezinecek. Çarşamba günü lokal yağışlar gözlemlenebilir. Dışarıda aktiviteler planlayanların yanlarında bir şemsiye bulundurmaları faydalı olabilir. Yağış ihtimali fazla, bu nedenle dışarıdaki aktiviteleri gün içinde yapmak daha akıllıca olacaktır. Hafta ortasında bulutlu hava hakim olacak. Perşembe günü güneş geri gelecek ve sıcaklıklar yeniden yükselecek.

Hava durumu değişimleri, hazırlıklı olmamız için işaret niteliği taşıyor. Bugünkü hava durumu ile ilgili bakış açıları arasında uygun kıyafet seçimi önemli. Dışarı çıkmayı düşünüyorsanız, rüzgâr sebebiyle ani sıcaklık değişimlerine dikkat etmelisiniz. Kat kat giyinmeniz faydalı olabilir. Önümüzdeki günlerdeki hava durumu planlarınızı etkileyebilir. Sürpriz hava koşullarına karşı kendinizi koruma altına almanızda fayda var. İzmir’in iklimi ile ilgili bu detaylar, günlük yaşamınızı şekillendirecektir. Önceki mekanlarda konforunuzu artıracaktır.