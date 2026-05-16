İzmir Hava Durumu! 16 Mayıs Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu mevsim normallerinde ve parçalı bulutludur. Sıcaklık iç kesimlerde 30 dereceye ulaşabilir. Kıyı bölgelerinde ise nem oranı %90 seviyelerine çıkacak. Bu dönemde yazdan kalma hava hissedilecek. Önümüzdeki günlerde hava genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Güneşten korunmak, bol su içmek ve yaşlılar ile çocukların dikkatli olması hayati önem taşımaktadır.

Enis Ekrem Ölüç

İzmir'de hava durumu 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü mevsim normallerindedir. Hava parçalı bulutludur. Şehir merkezinde ve çevre ilçelerde yağış beklenmiyor. Sıcaklık iç kesimlerde 30 dereceye kadar yükselebilir. Bu durum yazdan kalma bir hava hissi verebilir. Özellikle Bergama ve Kınık gibi kuzey ilçelerinde ısınma hissedilecek. Kıyı bölgelerinde ise nem oranı yüksektir. Örneğin, Dikili'de nem oranı %90'a ulaşabilir. Kıyı bölgelerinde nemli bir hava hakim olacaktır. Rüzgar güneyden 15 km/saat hızla esecek. Bu durum ferahlatıcı bir etki yaratır.

Önümüzdeki günlerde hava genel olarak güneşli ve sıcak olacaktır. 17 Mayıs Pazar günü sıcaklık 28 derece civarında seyredecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. 18 Mayıs Pazartesi günü bol güneş ışığı altında sıcaklıklar 21 - 22 derece arasında olacak. 19 Mayıs Salı günü ise hava daha da ısınacak. Sıcaklık 22 - 23 derece civarına ulaşacak. Bu günde bol güneş ışığı hakim olacaktır.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında kıyı bölgelerinde nem oranının yüksek olacağı unutulmamalıdır. Sıcaklıkların yüksek olduğu iç kesimlerde güneşten korunmak önemlidir. Güneş ışınları öğle saatlerinde dik açıyla gelir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca bol su içmek gerekir. Kıyı bölgelerinde nem oranının yüksek olması nedeniyle yaşlı ve çocukların dikkatli olması önerilir.

İzmir'de 16 Mayıs 2026 Cumartesi günü hava durumu mevsim normallerinde ve parçalı bulutludur. Önümüzdeki günlerde hava daha da ısınacak. Güneşli ve sıcak bir seyir izleyecektir. Bu dönemde güneşten korunmak ve bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

hava durumu İzmir
