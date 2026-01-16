HABER

İzmir Hava Durumu! 16 Ocak Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 16 Ocak 2026 tarihinde hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 12 ile 13 derece arasında, akşam ise 9 ile 10 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %65 ile %74 seviyelerinde kalacak. Düşük rüzgar hızıyla, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlanıyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde soğuk olabileceğinden ceket bulundurmak faydalı. Ayrıca, güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

Taner Şahin

Bugün, 16 Ocak 2026 Cuma günü, İzmir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 12 ile 13 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 9 ile 10 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %65 ile %74 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 2 ile 5 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 08:26. Gün batımı saati 18:15 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Cumartesi günü hava sıcaklığı 12 ile 13 derece seviyelerinde. Pazar günü ise 9 ile 10 derece civarında bekleniyor. Nem oranı yine %65 ile %74 arasında değişecek. Rüzgar hızı da 2 ile 5 km/saat arasında kalacak. Gün doğumu saatleri 08:27, gün batımı ise 18:16 olarak tahmin ediliyor. Pazar günü için gün doğumu saat 08:25, gün batımı da 18:17 olacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğanın tadını çıkarmak güzel olacaktır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Yanınıza bir ceket almak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bu şekilde İzmir’deki güzel havanın keyfini çıkarabilirsiniz.

