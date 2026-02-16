HABER

İzmir Hava Durumu! 16 Şubat Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 16 Şubat 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah 10-11 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 16-17 dereceye yükselecek. Gün boyunca yağmurlu hava etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14-15 dereceye düşer ve gece de 12-13 dereceye gerileyecek. Rüzgar güneyden esecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek, bu nedenle dışarı çıkarken kıyafetlerinizi hava durumuna göre seçmek önem taşıyor.

Bugün, 16 Şubat 2026 Pazartesi. İzmir'de hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 10-11 derece civarında. Hava genellikle bulutlu. Öğle saatlerinde sıcaklık 16-17 dereceye yükselecek. Yağmurlu hava koşulları etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14-15 dereceye düşecek. Hafif yağmurlu hava devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 12-13 dereceye gerileyecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Rüzgar güney yönünden esecek. Hızı saatte 17-23 kilometre arasında olacak. Nem oranı %75-92 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 17 Şubat Salı günü sıcaklıkların 7-14 derece arasında olması bekleniyor. Hafif yağmurlu hava koşullarının etkili olması öngörülüyor. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 5-13 derece arasında olacak. Parçalı bulutlu hava hakim olacak. 19 Şubat Perşembe günü ise sıcaklıklarla ilgili tahminler 2-12 derece arasında. Güneşli hava koşullarının etkili olacağı düşünülüyor.

Değişken hava koşulları nedeniyle dışarı çıkarken dikkatli olmalısınız. Yağmurlu günlerde yanınıza şemsiye veya yağmurluk alabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda temkinli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak kıyafetler tercih etmek önemli. Nem oranının yüksek olduğu günlerde hafif kıyafetler giymeniz önerilir. Bu önlemlerle daha rahat vakit geçirebilirsiniz. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlıklı olacaktır.

