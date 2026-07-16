İzmir Hava Durumu! 16 Temmuz Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 16 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 23 ile 37 derece arasında değişecek. Nem oranı ise %32 ile %68 arasında olacak. Kuzey yönlerden saatte 17 km hızla rüzgar esecek.

Bu sıcak ve güneşli hava durumu önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi görünüyor. 17 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığı 20 ile 39 derece arasında olacak. 18 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıkların 21 ile 40 derece arasında seyredeceği öngörülüyor. 19 Temmuz Pazar günü ise hava sıcaklığının 21 ile 41 derece arasında olacağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması gerekiyor. Bol su tüketimi önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar sıcak saatlerde dışarıda kalmamaya özen göstermelidir.

İzmir'de bugünkü hava sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.