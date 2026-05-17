İzmir Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir’de 17 Mayıs 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. Pazartesi günü sıcaklıklar 20 ile 23 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli geçecek. Salı günü benzer sıcaklıklar bekleniyor. Ancak hava biraz daha bulutlu olabilir. Çarşamba günü sıcaklıklar 17 ile 20 derece arasında olacak. Hava daha serin geçecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınıza şemsiye almak da iyi bir önlem olacaktır.