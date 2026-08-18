HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 18 Ağustos Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 18 Ağustos 2026 Salı günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 28-30 derece, gece ise 17-20 derece civarında olacak. 19 Ağustos Çarşamba’dan 21 Ağustos Cuma’ya kadar sıcak hava koşulları devam edecek. Gündüz 30-33 dereceyi görecek sıcaklıklar, gece 20-23 dereceye düşecek. Bu süreçte su tüketimi ve güneşten korunma önem kazanacak. Açık renk giysiler tercih edilmeli.

İzmir Hava Durumu! 18 Ağustos Salı İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

İzmir'de 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28-30 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17-20 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu durum hava koşullarını daha belirgin hale getirecek.

19 Ağustos Çarşamba'dan 21 Ağustos Cuma'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Gündüzleri sıcaklık 30-33 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 20-23 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı yine %50 civarında kalacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak da oldukça önemli. Hafif ve açık renkli giysilere yönelmek, vücut ısısını dengelemekte yardımcı olacak. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalı. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

İzmir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı önlem almak sağlığınızı korumanız açısından önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O çocukların telefonları 2 yıl takip edilecek! 300 saate kadar görev de verilecek: Yeni yasa Resmi Gazete'deO çocukların telefonları 2 yıl takip edilecek! 300 saate kadar görev de verilecek: Yeni yasa Resmi Gazete'de
Öğrencilerle valiz valiz para trafiğiÖğrencilerle valiz valiz para trafiği

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'a kötü haber! "En düşük seviyeye geriledi"

Trump'a kötü haber! "En düşük seviyeye geriledi"

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Kalem Adası'nın bir bölümü de Kuriş ailesinin çıktı

Lyon maçında olacaklar mı? Ederson ve Lukaku açıklaması

Lyon maçında olacaklar mı? Ederson ve Lukaku açıklaması

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Sette sevişme sahnesi krizi! Ünlü oyuncunun eşi olay çıkardı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

5 milyon TL'lik konut ve 5 milyon TL mevduat: Hesap ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.