İzmir Hava Durumu! 18 Ağustos Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 18 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 28-30 derece arasında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 17-20 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı %50 civarında olacak. Bu durum hava koşullarını daha belirgin hale getirecek.

19 Ağustos Çarşamba'dan 21 Ağustos Cuma'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. Gündüzleri sıcaklık 30-33 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları ise 20-23 derece arasında değişecek. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı yine %50 civarında kalacak.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmesi gerekiyor. Güneş ışınlarından korunmak da oldukça önemli. Hafif ve açık renkli giysilere yönelmek, vücut ısısını dengelemekte yardımcı olacak. Spor yaparken aşırı efor sarf etmekten kaçınılmalı. Bu, olası sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.

İzmir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde sıcak hava koşullarına karşı önlem almak sağlığınızı korumanız açısından önem taşıyor.