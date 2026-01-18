İzmir Hava Durumu! 18 Ocak Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir, 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık -3 ile -2 derece civarında. Öğle ve öğleden sonra ise sıcaklık 3 ile 4 derece arasında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli kalacak.

Rüzgar hızı 18 km/saat civarında olacak. Nem oranı ise %64 seviyelerinde bulunacak. Görüş mesafesi 10 kilometre olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde soğuk ve güneşli geçecek. 19 Ocak Pazartesi günü sıcaklık 4 ile -3 derece arasında değişecek. Hava genellikle güneşli olacak. 20 Ocak Salı günü sıcaklık 5 ile -1 derece arasında bekleniyor. Puslu ve güneşli bir hava öngörülüyor. 21 Ocak Çarşamba günü sıcaklık 7 ile 4 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Bu soğuk hava koşullarında kalın ve sıcak giysiler giymek önemlidir. Dışarı çıkarken rüzgarın etkisini azaltacak rüzgarlık veya mont gibi giysiler tercih edilebilir. Hava sıcaklığının düşük olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak daha sağlıklı olacaktır.

İzmir'de 18 Ocak 2026 Pazar hava durumu soğuk ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak önemlidir.