İzmir Hava Durumu! 18 Şubat Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde orta şiddetli yağmur görülecek. Gündüz sıcaklık yaklaşık 11 derece, gece ise 6 derece civarında olacak. Rüzgar kuzey yönünden orta kuvvette esecek. Nem oranı %83 civarında olacak.

Yağmurlu hava koşulları dikkat edilmesi gereken durumları beraberinde getiriyor. Sabah ve akşam saatlerinde trafikte aksamalar yaşanabilir. Zemin kayganlaşır. Görüş mesafesi düşebilir. Bu durum sürücüler için risk oluşturuyor. Toplu taşıma kullanacak vatandaşların sefer saatlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Planlamalarını buna göre yapmaları faydalı olacaktır.

19 Şubat Perşembe günü hava durumu farklı olacak. Sabah saatlerinde açık, gündüz ise sıcak ve güneşli bir gün bekleniyor. Gündüz sıcaklık yaklaşık 16 derece. Gece sıcaklık ise 11 derece civarında kalacak. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %73 civarında olacak.

20 Şubat Cuma günü hava genellikle açık ve sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık yine yaklaşık 16 derece. Gece sıcaklık 7 dereceye düşecek. Rüzgar güney yönünden hafif esecek. Nem oranı %74 civarında olacak.

21 Şubat Cumartesi günü hava durumu değişecek. Genellikle sıcak, bulutlu ve yağmurlu bir gün öngörülüyor. Gündüz sıcaklık yaklaşık 15 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 8 derecede kalacak. Rüzgar kuzey yönünden orta kuvvette esecek. Nem oranı %83 civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih etmek gerekiyor. Su geçirmeyen giysiler seçmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olmak da önem taşır. Sefer saatlerini kontrol etmek, olası aksaklıkların önüne geçer.