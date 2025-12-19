İzmir Hava Durumu! 19 Aralık Cuma İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Aralık 2025 Cuma günü, İzmir'de hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 15 ile 16 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 13 ile 14 derece arasında seyredecek. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Hızı saatte 7 ile 11 kilometre arasında değişecek. Nem oranı ise %56 ile %79 arasında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Aralık Cumartesi günü, sıcaklık 10 ile 15 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. 21 Aralık Pazar günü, zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 12 derece arasında değişecek.

Bu serin ve yağışlı hava koşullarında, özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemlidir. Soğuk algınlığı riskini azaltmak için dikkat edilmelidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken, su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalıdır. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarın doğu yönünden esmesi nedeniyle, doğu yönüne doğru seyahat ederken dikkat edilmelidir.

İzmir'de 19 Aralık Cuma günü ve önümüzdeki günlerde hava serin ve yağışlı olacak. Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun önlemler almak, sağlığınızı korumak için şarttır.