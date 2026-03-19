İzmir Hava Durumu! 19 Mart Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mart 2026 Perşembe günü, İzmir'de hava durumu bulutlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 9 derece. Parçalı bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklık 15 dereceye yükselecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 11 derece civarında olacak. Hava bulutlu kalmaya devam edecek.

Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Sabah saatlerinde rüzgarın hızı saatte 16 kilometre. Gündüz saatlerinde bu hız 19 kilometreye çıkacak. Rüzgar zaman zaman 41 kilometreye kadar hızlanacak. Nem oranı sabah saatlerinde %77. Gündüz %57, akşam %62 ve gece ise %77 civarında olacak.

Bu hava koşulları sabah ve akşam serinlik hissi yaratabilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir ceket alabilirsiniz. Rüzgar zaman zaman hızlanabilir. Açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 20 Mart Cuma günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek. 21 Mart Cumartesi günü yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 7 ile 9 derece arasında olacak. 22 Mart Pazar günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 12 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak planlarınızı yaparken esnek olmalısınız. Hava durumunu düzenli kontrol etmeniz önemlidir. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler seçmelisiniz. Olası yağışlara karşı hazırlıklı olmalısınız.