İzmir Hava Durumu! 19 Nisan Pazar İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Nisan 2026 Pazar günü, İzmir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava açık kalacak. Sıcaklık 20 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye kadar düşebilir. Rüzgarlar hafif esiyor. Nem oranı da düşük seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Nisan Pazartesi günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 22 derece civarında olacak. 21 Nisan Salı günü hava parçalı bulutlu görünecek. Sıcaklıklar 24 dereceye kadar çıkabilir. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgarlar da hafif kalacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabahları ve akşamları daha kalın giysiler tercih edebilirsiniz. Güneşin etkili olduğu öğle saatlerinde ise hafif kıyafetler giymek rahatlık sağlayacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır.

