İzmir Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün 19 Şubat 2026 Perşembe. İzmir'de hava genellikle açık ve güneşli. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı yaklaşık 8 derece. Gündüz ise sıcaklık 16 dereceye kadar yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Gece ise sıcaklık 11 derece civarında olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hız saatte 10 kilometre olarak bekleniyor. Gündüz rüzgarın hızı 14 kilometreye çıkacak. Nem oranı sabah %75 olacak. Gündüz nem oranı %49'a düşecek. Akşam saatlerinde nem oranı %63, gece %73 civarında kalacak.

Hava durumu açık ve güneşli. Bu güzel havadan faydalanmak iyi bir fikir. Açık hava etkinlikleri yapabilirsiniz. Deniz kenarında vakit geçirebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri de planlayabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 20 Şubat Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklıklar 16 ile 7 derece arasında değişecek. 21 Şubat Cumartesi günü hava parçalı az bulutlu. O günde sıcaklıklar 15 ile 7 derece arasında seyredecek.

Bu güzel havayı iyi değerlendirin. Açık hava etkinlikleri planlayın. Deniz kenarında vakit geçirin. Doğa yürüyüşleriyle zamanınızı geçirin. Güneş ışığından faydalanarak D vitamini alabilirsiniz. Bu ruh halinizi iyileştirecek. Açık hava aktiviteleri sırasında su kaybını önleyin. Yeterli miktarda su içmeyi unutmayın.

