İzmir Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Aralık 2025 Cumartesi, İzmir'de hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 7 derece civarında. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 14 dereceye kadar yükselecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 11 dereceye kadar iniyor. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgarlar doğu yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek.

21 Aralık Pazar günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 15 dereceye ulaşacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek. Bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgarlar güneydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek.

22 Aralık Pazartesi günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı tekrar 11 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 15 dereceye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 12 dereceye kadar olacak. Bulutlu bir hava beliriyor. Rüzgarlar güneydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 11 ile 15 derece arasında değişecek. Hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde hava serin olacak. Yanınıza bir mont veya ceket almanız önerilir. Rüzgarlar hafif olacağı için ekstra bir önlem almanıza gerek olmayacaktır.