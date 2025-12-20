HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu bulutlu ve serin olacak. 20 Aralık'ta sıcaklıklar 7 ila 14 derece arasında değişecek. Hafif yağmur bekleniyor. 21 ve 22 Aralık'ta da hava durumu benzer şekilde devam edecek; sıcaklık 11 ile 15 derece arasında kalacak, hafif yağmur ve parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Akşam saatlerinde serin hava için mont veya ceket almanız öneriliyor. Rüzgarların hızının düşük olacağı tahmin ediliyor.

İzmir Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 20 Aralık 2025 Cumartesi, İzmir'de hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık 7 derece civarında. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 14 dereceye kadar yükselecek. Bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Hava bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 11 dereceye kadar iniyor. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgarlar doğu yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek.

21 Aralık Pazar günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 11 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 15 dereceye ulaşacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek. Bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgarlar güneydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek.

22 Aralık Pazartesi günü, sabah saatlerinde hava sıcaklığı tekrar 11 derece civarında olacak. Hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 15 dereceye kadar yükselecek. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 14 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 12 dereceye kadar olacak. Bulutlu bir hava beliriyor. Rüzgarlar güneydoğu yönünden saatte 7 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 11 ile 15 derece arasında değişecek. Hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde hava serin olacak. Yanınıza bir mont veya ceket almanız önerilir. Rüzgarlar hafif olacağı için ekstra bir önlem almanıza gerek olmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki çocuk 1 milyon 300 bin liralık altını sahibine teslim etti!İki çocuk 1 milyon 300 bin liralık altını sahibine teslim etti!
ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Gülşah Durbay vefatının ardından yeni başkan seçildi

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Öğretmene davranışları gündem olmuştu! Cezaları belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Adli Tıp'a test veren Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.