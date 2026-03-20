İzmir Hava Durumu! 20 Mart Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 20 Mart 2026 Cuma günü, hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 13 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 10 derece civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %78, gündüz %63, akşam %68, gece ise %76 düzeylerinde kalacak.

21 Mart Cumartesi günü hava hafif yağmurlu geçecek. 22 Mart Pazar günü alçak bulutların ardından biraz güneşli olacak. Cumartesi sıcaklıklar 6 ile 17 derece arasında değişecek. Pazar günü sıcaklık 4 ile 10 derece arasında olacak. Rüzgar hızları Cumartesi saatte 17 kilometre, Pazar günü ise saatte 19 kilometre civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanarak ıslanmaktan kaçınmak gerekir. Rüzgarlı günlerde rüzgar etkisini azaltacak giysiler tercih edilmeli. Açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.