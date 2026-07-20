İzmir Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Temmuz 2026 Pazartesi. İzmir'de hava sıcak ve güneşli olacak. Hava sıcaklığının 38 ile 40 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı ise %60 civarında gerçekleşecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı ise saatte yaklaşık 18 km olacak. Bu koşullar altında, hava sıcak ve bunaltıcı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde kalacak. 21 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 39 ile 41 derece arasında olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklığın 40 ile 42 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Dolayısıyla, hava durumu sıcak ve bunaltıcı olmaya devam edecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirmemek faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif giysiler tercih edin. Açık renkli kıyafetler giyin. Bol su için. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Klimalı ortamlarda zaman geçirmek de iyi bir seçenek olacaktır. Ayrıca, serinlemek için suya girilebilecek mekanları tercih edebilirsiniz. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.