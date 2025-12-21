İzmir Hava Durumu! 21 Aralık Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 - 15 derece civarında yani akşam saatlerinde ise 13 - 14 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 - %80 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 - 10 km/saat arasında olacak. Bu koşullar altında gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor.

22 Aralık Pazartesi günü hava 11 - 12 derece arasında olacak. 23 Aralık Salı günü sıcaklık 12 - 13 dereceyi gösterecek. 24 Aralık Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak.

Bu dönemde hafif yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının 11 - 15 derece arasında değişimi vücut ısınızı korumanız açısından önemlidir. Kat kat giyinmek iyi bir tercih olacaktır. Rüzgar hızının 4 - 10 km/saat arasında olması rahatsız edici olmayacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek sağlığınız açısından önemlidir.