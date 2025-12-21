HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 21 Aralık Pazar İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14-15 derece arasında seyredecek, akşam saatlerinde ise 13-14 dereceye düşecek. Nem oranı %60-80 arasında, rüzgar hızı ise 4-10 km/saat civarında olacak. 22 Aralık'ta sıcaklık 11-12, 23'ünde 12-13 derece olarak öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız ve kat kat giyinmeniz önerilir.

İzmir Hava Durumu! 21 Aralık Pazar İzmir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

İzmir'de 21 Aralık 2025 Pazar günü hava durumu genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 - 15 derece civarında yani akşam saatlerinde ise 13 - 14 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60 - %80 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4 - 10 km/saat arasında olacak. Bu koşullar altında gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor.

22 Aralık Pazartesi günü hava 11 - 12 derece arasında olacak. 23 Aralık Salı günü sıcaklık 12 - 13 dereceyi gösterecek. 24 Aralık Çarşamba günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu ve hafif yağışlı olacak.

Bu dönemde hafif yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarının 11 - 15 derece arasında değişimi vücut ısınızı korumanız açısından önemlidir. Kat kat giyinmek iyi bir tercih olacaktır. Rüzgar hızının 4 - 10 km/saat arasında olması rahatsız edici olmayacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek sağlığınız açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybettiPolisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti
Mezarlıktaki araçta iki genç ölü bulunduMezarlıktaki araçta iki genç ölü bulundu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

Netanyahu yine boş durmuyor! Orta Doğu'yu karıştıracak plan

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

CHP ile AK parti arasında kriz tartışması!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

Güllü'nün kızı cezaevinden konuştu, o ismi hedef aldı!

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.