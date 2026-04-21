İzmir Hava Durumu! 21 Nisan Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık sabah saatlerinde 10 derece olacak. Öğleye doğru sıcaklık 20 dereceye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 14 derece civarına düşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor. Hızının saatte 4 kilometre olması bekleniyor. Nem oranı ise %55 ile %93 arasında değişecek.

Bugün İzmir'de hava durumu oldukça keyifli. Güneşli ve parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz. Açık hava etkinlikleri için ideal bir gün olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin olabilir. Bu durumu unutmamalıyız.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecektir. 22 Nisan Çarşamba günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 18 ile 7 derece arasında olacak. 23 Nisan Perşembe günü yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklıklar bu gün 12 ile 5 derece arasında olacak. 24 Nisan Cuma günü güneşli bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 14 ile 6 derece arasında seyredecek.

Bu değişken hava koşulları dikkate alınmalı. Özellikle 22 ve 23 Nisan tarihlerinde dışarıya çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Ani sıcaklık düşüşlerine karşı kat kat giyinmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler seçmek konforu artıracaktır.

İzmir'de 21 Nisan 2026 Salı günü hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun olacak. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmeyi unutmayın. Gerekli önlemleri almak önemli.