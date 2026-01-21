HABER

İzmir Hava Durumu! 21 Ocak Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah 7 derece olan sıcaklık, gündüz 11 dereceye yükselebilirken, akşam saatlerinde yeniden aynı seviyede kalacak. Hava bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gece 10 dereceye düşmesi beklenen sıcaklık, sağanak yağmurla etkili olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer yağışlar devam edecek. Yerel halkın, hava koşullarına uygun giyinmesi ve hazırlıklı olması önem taşıyor.

Devrim Karadağ

İzmir'de 21 Ocak 2026 Çarşamba günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece civarında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 11 dereceye kadar yükselebilir. Hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 11 derece civarında kalacak. Yağmurlu bir hava etkili olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Sağanak yağmurlu bir hava görülecek. Rüzgar doğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %61 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Ocak Perşembe günü gece sıcaklıkları 10 dereceye çıkacak. Gündüz sıcaklıkları 13 derece seviyesinde kalacak. Yağmurlu bir hava etkili olacak. 23 Ocak Cuma günü yağışlı hava devam edecek. Sıcaklıklar belirgin şekilde artacak. En yüksek sıcaklık 16 dereceye kadar yükselebilir. 24 Ocak Cumartesi günü ılıman bir hava hakim olacak. Yağmurla birlikte sıcaklıklar 11 ile 17 derece arasında seyredecek. 25 Ocak Pazar günü yağışlı hava İzmir genelinde etkili olacak. En düşük sıcaklık 12 derece, en yüksek sıcaklık ise 17 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu günlere hazırlıklı olmak da gereklidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda şemsiye bulundurmak da iyi bir fikirdir. Yağmurlu günlerde trafikte dikkatli olmak önemlidir. Araçların bakımını düzenli yapmak güvenliğiniz açısından önem taşır.

