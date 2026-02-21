HABER

İzmir Hava Durumu! 21 Şubat Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 21 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu yağışlı ve serin geçecek. Sıcaklık 9 ile 11 derece arasında değişecekken, sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Öğle saatlerinde 15 dereceye ulaşacak hava, akşam düşerek 11 dereceye gerileyecek. Gece saatlerinde hafif yağış ve 8 derece sıcaklık öngörülüyor. Yaz ayları gibi giyinmekte zorunlu olurken, rüzgardan korunmak için uygun giysiler tercih edilmelidir.

Zeynel Eren Ölüç

21 Şubat 2026 Cumartesi İzmir'de hava durumu yağışlı ve serin. Gün boyunca sıcaklık 9 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 9 derece civarında olacak. Öğle saatlerinde yağmur devam edecek. Hava sıcaklığı 15 dereceye kadar çıkacak. Fakat hissedilen sıcaklık 11 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde yağmur hafifleyecek. Hava sıcaklığı 11 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık ise 7 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklık 8 dereceye gerileyecek. Hafif yağış bekleniyor. Hissedilen sıcaklık 4 derece civarında kalacak. Rüzgar güneyden saatte 19 kilometre hızla esecek.

Gelecek günlerde hava durumu ılıman ve yağışlı olacak. 22 Şubat 2026 Pazar günü sıcaklık 2 ile 8 derece arasında değişecek. Muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. 23 Şubat 2026 Pazartesi günü sıcaklık 3 ile 9 derece olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 24 Şubat 2026 Salı günü sıcaklık 3 ile 11 derece arasında değişecek. Puslu güneşli bir hava bekleniyor.

Dışarıda vakit geçireceklerin yağışa karşı hazırlıklı olmaları önemli. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Serin havaya karşı uygun giyinmek de önem taşır. Rüzgardan korunmak için kat kat giyinmek sağlığı korur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu saatlerde daha kalın giysiler tercih etmek akıllıca olur. Rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak faydalıdır. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutmalısınız. Ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmakta önemlidir.

